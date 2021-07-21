Україна схвалила взаємне визнання дипломів з Угорщиною

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та вчених ступенів. Рішення було прийнято на засіданні 21 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Повідомляється, що сьогоднішнє рішення створює правові підстави для подальшого підписання угоди між Україною та Угорщиною, а також для забезпечення її практичної реалізації.

"Взаємне визнання документів про освіту та вчені ступені сприятиме продовженню освіти або професійної діяльності громадян України в Угорщині та громадян Угорщини - в Україні", - йдеться в повідомленні.