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Украина одобрила дипломатический безвиз с Саудовской Аравией

Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины одобрил дипломатический безвиз с Саудовской Аравией. Теперь обладателям дипломатических и служебных паспортов не нужно оформлять краткосрочные визы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

Отметим, на сегодня между Украиной и Саудовской Аравии действует асимметричный визовый режим. В частности, украинцы должны оформлять визы для поездок в СА, а саудовцы для поездок в Украину - нет. С августа прошлого года они могут въезжать на 90 дней в течение 180 дней или следовать транзитом через Украины без виз.

Сегодняшним решением Кабмин согласовал проект меморандума о взаимной отмене краткосрочных виз для предъявителей дипломатических, специальных и служебных паспортов.

Положениями проекта предусматривается возможность для граждан Украины с дипломатическими или служебными паспортами осуществлять безвизовые поездки сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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Саудовская АравияБезвизовый режим