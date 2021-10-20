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Україна схвалила дипломатичний безвіз з Саудівською Аравією

Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України схвалив дипломатичний безвіз з Саудівською Аравією. Тепер власникам дипломатичних і службових паспортів не треба оформляти короткострокові візи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.

Зазначимо, на сьогодні між Україною та Саудівською Аравією діє асиметричний візовий режим. Зокрема, українці мають оформляти візи для поїздок до СА, а саудівці для поїздок до України - ні. З серпня минулого року вони можуть в'їжджати на 90 днів протягом 180 днів або слідувати транзитом через Україну без віз.

Сьогоднішнім рішенням Кабмін погодив проект меморандуму про взаємне скасування короткострокових віз для пред'явників дипломатичних, спеціальних і службових паспортів.

Положеннями проекту передбачається можливість для громадян України з дипломатичними або службовими паспортами здійснювати безвізові поїздки строком до 90 днів протягом 180 днів.

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Саудовская АравияБезвізовий режим