Украина обыграла сборную Италии на Евробаскете-2022 и досрочно вышла в плей-офф

Евробаскет-2022, группа C, 3-й тур

Украина – Италия – 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)

В первой четверти итальянцы выглядели сильнее. Они быстро захватили инициативу и начали методично развивать свое преимущество в очках. На пике хозяева "везли" украинцам +8, но удачная концовка 10-минутки позволила "сине-желтым" сократить отрыв до пяти пунктов.

Старт второй четверти по сценарию напомнил первый отрезок. Сборная Италии была и более мобильной, и более точной. К середине 10-минутки их преимущество выросло до десяти очков. Однако украинская сборная неожиданно нашла внутренние резервы и добавила, что позволило даже выиграть четверть.

Казалось, что после большого перерыва украинцам не поздоровится. В недавнем матче отбора к ЧМ-2023 равная игра с Италией во второй половине превратилась в болезненное поражение. Но в этот раз подопечные Айнарса Багатскиса были непоколебимы. Санон прекрасно действовал на своей половине, Михайлюк громко подтвердил звездный статус, а игра с двумя "большими" наконец-то начала давать плоды.

Третья десятиминутка уже прошла под контролем украинцев. Они трижды сравнивали счет – в последний раз перед сиреной (57:57). А старт финальной четверти заставил арену в Милане умолкнуть. Сборная Украины просто смяла итальянцев в дебюте (13:2) и сумела перевести игру в спокойное русло. Хозяева не получили ни шанса сравнять счет и заслуженно уступили.

Благодаря этой победе украинская сборная выбилась в лидеры секстета C. "Сине-желтые" набрали 6 из шести пунктов. Следующий поединок украинцы сыграют против одного из фаворитов турнира – сборной Греции (6 сентября). Однако место в 1/8 финала наша команда уже гарантировала.