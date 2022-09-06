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Украина обыграла сборную Италии на Евробаскете-2022 и досрочно вышла в плей-офф

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Милан, Вторник 06 сентября 2022 08:22
Украина обыграла сборную Италии на Евробаскете-2022 и досрочно вышла в плей-офф Фото: Неудержимый Святослав Михайлюк (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Очередной победой сборной Украины завершился матч 3-го тура чемпионата Европы-2022 против хозяев турнира – сборной Италии (84:73).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2022, группа C, 3-й тур

Украина – Италия – 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)

В первой четверти итальянцы выглядели сильнее. Они быстро захватили инициативу и начали методично развивать свое преимущество в очках. На пике хозяева "везли" украинцам +8, но удачная концовка 10-минутки позволила "сине-желтым" сократить отрыв до пяти пунктов.

Старт второй четверти по сценарию напомнил первый отрезок. Сборная Италии была и более мобильной, и более точной. К середине 10-минутки их преимущество выросло до десяти очков. Однако украинская сборная неожиданно нашла внутренние резервы и добавила, что позволило даже выиграть четверть.

Казалось, что после большого перерыва украинцам не поздоровится. В недавнем матче отбора к ЧМ-2023 равная игра с Италией во второй половине превратилась в болезненное поражение. Но в этот раз подопечные Айнарса Багатскиса были непоколебимы. Санон прекрасно действовал на своей половине, Михайлюк громко подтвердил звездный статус, а игра с двумя "большими" наконец-то начала давать плоды.

Третья десятиминутка уже прошла под контролем украинцев. Они трижды сравнивали счет – в последний раз перед сиреной (57:57). А старт финальной четверти заставил арену в Милане умолкнуть. Сборная Украины просто смяла итальянцев в дебюте (13:2) и сумела перевести игру в спокойное русло. Хозяева не получили ни шанса сравнять счет и заслуженно уступили.

Благодаря этой победе украинская сборная выбилась в лидеры секстета C. "Сине-желтые" набрали 6 из шести пунктов. Следующий поединок украинцы сыграют против одного из фаворитов турнира – сборной Греции (6 сентября). Однако место в 1/8 финала наша команда уже гарантировала.

К слову, волейбольная сборная Украины выбила Нидерланды и сыграет в четвертьфинале ЧМ-2022.

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