ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна переграла збірну Італії на Євробаскеті-2022 та достроково вийшла в плей-офф

Новость на русском →
Мілан, Вівторок 06 вересня 2022 08:22
Україна переграла збірну Італії на Євробаскеті-2022 та достроково вийшла в плей-офф Фото: Нестримний Святослав Михайлюк (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Черговою перемогою збірної України завершився матч 3-го туру чемпіонату Європи-2022 проти господарів турніру – збірної Італії (84:73).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євробаскет-2022, група C, 3-й тур

Україна – Італія – 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)

У першій чверті італійці виглядали потужніше. Вони швидко захопили ініціативу та почали методично розвивати свою перевагу в очках. На піку господарі "везли" українцям +8, але вдала кінцівка 10-хвилинки дозволила "синьо-жовтим" скоротити відрив до п'яти пунктів.

Старт другої чверті за сценарієм нагадав перший відрізок. Збірна Італії була і мобільнішою, і точнішою. До середини 10-хвилинки їхня перевага зросла до десяти очок. Однак, українська збірна несподівано віднайшла внутрішні резерви й додала, що дозволило навіть виграти чверть.

Здавалося, що після великої перерви українцям буде непереливки. У недавньому матчі відбору до ЧС-2023 рівна гра з Італією в другій половині перетворилася на болісну поразку. Та цього разу підопічні Айнарса Багатскіса були нездоланними. Санон чудово діяв на своїй половині, Михайлюк гучно підтвердив зірковий статус, а гра з двома "великими" нарешті почала давати плоди.

Третя десятихвилинка вже пройшла під контролем українців. Вони тричі зрівнювали рахунок – востаннє перед сиреною (57:57). А старт фінальної чверті змусив арену в Мілані замовкнути. Збірна України просто зім'яла італійців у дебюті (13:2) та зуміла перевести гру в спокійне русло. Господарі не отримали ані шансу зрівняти рахунок і заслужено поступилися.

Завдяки цій перемозі українська збірна вибилася в лідери секстету C. "Синьо-жовті" набрали 6 із шести пунктів. Наступний поєдинок українці зіграють проти одного з фаворитів турніру – збірної Греції (6 вересня). Однак, місце в 1/8 фіналу наша команда вже гарантувала.

До слова, волейбольна збірна України вибила Нідерланди та гратиме в чвертьфіналі ЧС-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол Збірна України Збірна Італії Чемпіонат Європи
NEWS
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії