Україна переграла збірну Італії на Євробаскеті-2022 та достроково вийшла в плей-офф

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Євробаскет-2022, група C, 3-й тур

Україна – Італія – 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)

У першій чверті італійці виглядали потужніше. Вони швидко захопили ініціативу та почали методично розвивати свою перевагу в очках. На піку господарі "везли" українцям +8, але вдала кінцівка 10-хвилинки дозволила "синьо-жовтим" скоротити відрив до п'яти пунктів.

Старт другої чверті за сценарієм нагадав перший відрізок. Збірна Італії була і мобільнішою, і точнішою. До середини 10-хвилинки їхня перевага зросла до десяти очок. Однак, українська збірна несподівано віднайшла внутрішні резерви й додала, що дозволило навіть виграти чверть.

Здавалося, що після великої перерви українцям буде непереливки. У недавньому матчі відбору до ЧС-2023 рівна гра з Італією в другій половині перетворилася на болісну поразку. Та цього разу підопічні Айнарса Багатскіса були нездоланними. Санон чудово діяв на своїй половині, Михайлюк гучно підтвердив зірковий статус, а гра з двома "великими" нарешті почала давати плоди.

Третя десятихвилинка вже пройшла під контролем українців. Вони тричі зрівнювали рахунок – востаннє перед сиреною (57:57). А старт фінальної чверті змусив арену в Мілані замовкнути. Збірна України просто зім'яла італійців у дебюті (13:2) та зуміла перевести гру в спокійне русло. Господарі не отримали ані шансу зрівняти рахунок і заслужено поступилися.

Завдяки цій перемозі українська збірна вибилася в лідери секстету C. "Синьо-жовті" набрали 6 із шести пунктів. Наступний поєдинок українці зіграють проти одного з фаворитів турніру – збірної Греції (6 вересня). Однак, місце в 1/8 фіналу наша команда вже гарантувала.