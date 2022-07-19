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Украина обязательно будет свободной европейской страной, - Ахметов

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Украина должна воспользоваться историческим шансом и построить свободную, демократическую европейскую страну без коррупции, с рыночной экономикой, справедливыми судами, свободой слова и работающими институтами власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бизнесмена Ринат Ахметов в интервью Corriere della Sera.

"Статус кандидата в члены ЕС - это не просто шанс построить новую европейскую страну, это - требование украинцев создать свободную демократическую европейскую страну без коррупции, с рыночной экономикой, справедливыми и независимыми судами, свободой слова и работающими институтами власти. Ещё одного шанса не будет. Историческая ответственность - реализовать его сейчас. Убеждён, что так и произойдёт", - сказал Ахметов.

Он также отметил, что из-за начатой Россией войны, Украина потеряла почти половину своего ВВП, треть всех металлургических мощностей и 40% экспорта зерновых.

"Главное - 11 млн людей, которые или уехали за границу, или стали внутренне перемещёнными лицами. Для восстановления экономического суверенитета мы однозначно должны восстановить территориальный суверенитет - вернуть территории, захваченные режимом путина. Сейчас наша экономика напрямую зависит от поддержки Запада, за что я благодарен, в том числе, Италии", - добавил бизнесмен.

Напомним, ранее пресс-служба SCM сообщала, что с начала полномасштабной войны, предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Украине 2,7 млрд грн.

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Ринат АхметовЕвросоюз