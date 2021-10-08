Украина обязательно будет претендовать на лунные ресурсы, - Госкосмос
Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай считает, что Украина обязательно будет претендовать на лунные ресурсы. Однако для этого необходимо урегулировать все правовые вопросы.
Об этом он рассказал интервью РБК-Украина.
"Я думаю, что обязательно будем претендовать (на лунные ресурсы - ред.). На мой взгляд, космическая деятельность подходит к моменту, когда необходимо глобальное правовое регулирование в этой сфере", - сказал Тафтай.
По его словам, Госкосмос совместно с Днепропетровским государственным университетом уже открыли, в рамках пилотного проекта, курс космического права.
"Так же как движение по автомобильным дорогам невозможен без правил дорожного движения, так и для интенсификации космических полетов и освоения космоса необходима выработка правил и норм", - добавил Тафтай.
Напомним, глава Госкосмоса также рассказал, что уже началась активная работа над тем, чтобы отправить в космос украинского космонавта.