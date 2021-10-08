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Україна обов'язково буде претендувати на місячні ресурси, - Держкосмос

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 13:42
Україна обов'язково буде претендувати на місячні ресурси, - Держкосмос Фото: глава Держкосмосу Володимир Тафтай (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай вважає, що Україна обов'язково буде претендувати на місячні ресурси. Однак для цього необхідно врегулювати всі правові питання.

Про це він розповів інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, що обов'язково будемо претендувати (на місячні ресурси - ред.).На мій погляд, космічна діяльність підходить до моменту, коли необхідно глобальне правове регулювання в цій сфері", - сказав Тафтай.

За його словами, Держкосмос спільно з Дніпропетровським державним університетом наразі відкрили в рамках пілотного проекту курс космічного права.

"Так само як рух по автомобільних дорогах неможливий без правил дорожнього руху, так і для інтенсифікації космічних польотів і освоєння космосу необхідне вироблення правил і норм", - додав Тафтай.

Нагадаємо, глава Держкосмосу також розповів, що вже почалася активна робота над тим, щоб відправити в космос українського космонавта.

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