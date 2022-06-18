Украина может объявить топ-пропагандиста Russia Today в международный розыск

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Сообщается, что Кузнецову Красовскому, который является директором по вещанию российского телеканала Russia Today, объявили подозрение в публичных призывах к геноциду и насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти.

"Для распространения вражеской агитации он использовал телевизионные эфиры и собственные YouTube и Telegram-каналы. Сейчас решается вопрос объявления пропагандиста в международный розыск", - говорится в сообщении.