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Украина объявила заявку на Кубок Дэвиса

Фото: Владислав Орлов попал в главную команду (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Федерация тенниса Украины определилась с составом мужской сборной на поединок Кубка Дэвиса-2022 против национальной команды Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Украина – Венгрия состоится 15-16 сентября. Из-за полномасштабного вторжения РФ украинская команда вынуждена принять соперника в Вильнюсе.

Капитан команды Андрей Медведев, работающий с 2017 года, выбрал экспериментальный состав сборной. Под его руководством сборная Украины ранее провела 8 матчей (4 победы).

Состав сборной Украины:

  • Владислав Орлов (Харьков, 532-я позиция в рейтинге ATP)
  • Вячеслав Беленький (Донецк, 603 место в рейтинге ATP)
  • Илья Белобородько (Северодонецк, 652-я позиция в рейтинге ATP)
  • Владислав Манафов (Киев, 1512-я позиция в рейтинге ATP)


Все поединки украинские и венгерские теннисисты сыграют на SEB Arena в столице Литвы. Победитель противостояния продолжит борьбу в квалификации Кубка Дэвиса. В то же время неудачник сразится за сохранение прописки в Первой Мировой группе.

К слову, ранее Костюк последней из украинок завершила выступления в одиночном разряде US Open-2022.

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Теннис