Україна оголосила заявку на Кубок Девіса

Федерація тенісу України визначилася зі складом чоловічої збірної на поєдинок Кубка Девіса-2022 проти національної команди Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Матч Україна – Угорщина відбудеться 15-16 вересня. Через повномасштабне вторгнення РФ українська команда змушена прийняти суперника у Вільнюсі.
Капітан команди Андрій Медведєв, який працює з 2017 року, обрав експериментальний склад збірної. Під його керівництвом збірна України раніше провела 8 матчів (4 перемоги).
Склад збірної України:
Усі поєдинки українські та угорські тенісисти зіграють на SEB Arena в столиці Литви. Переможець протистояння продовжить боротьбу в кваліфікації Кубка Девіса. Натомість невдаха битиметься за збереження прописки в Першій Світовій групі.
До слова, раніше Костюк останньою з українок завершила виступи в одиночному розряді US Open-2022.
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