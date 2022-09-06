RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна оголосила заявку на Кубок Девіса

Фото: Владислав Орлов потрапив до головної команди (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Федерація тенісу України визначилася зі складом чоловічої збірної на поєдинок Кубка Девіса-2022 проти національної команди Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Україна – Угорщина відбудеться 15-16 вересня. Через повномасштабне вторгнення РФ українська команда змушена прийняти суперника у Вільнюсі.

Капітан команди Андрій Медведєв, який працює з 2017 року, обрав експериментальний склад збірної. Під його керівництвом збірна України раніше провела 8 матчів (4 перемоги).

Склад збірної України:

  • Владислав Орлов (Харків, 532-га позиція в рейтингу ATP)
  • В'ячеслав Бєлінький (Донецьк, 603-тє місце в рейтингу ATP)
  • Ілля Бєлобородько (Сєвєродонецьк, 652-га позиція в рейтингу ATP)
  • Владислав Манафов (Київ, 1512-та позиція в рейтингу ATP)

Усі поєдинки українські та угорські тенісисти зіграють на SEB Arena в столиці Литви. Переможець протистояння продовжить боротьбу в кваліфікації Кубка Девіса. Натомість невдаха битиметься за збереження прописки в Першій Світовій групі.

До слова, раніше Костюк останньою з українок завершила виступи в одиночному розряді US Open-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис