Украина объявила в розыск "министра ЛНР", который отвечает за пропаганду

По данным следствия, подозреваемый занимается коммуникацией со СМИ для формирования у местного населения идеологии Российской Федерации.

"Сейчас он продолжает организовывать работу "министерства" путем участия в проведении совещаний в так называемых "комитетах" и "коллегиях", принимает единоличные решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области, а также выполняет указания руководства так называемой "ЛНР", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ему инкриминируется совершение действий в целях насильственного изменения, свержению конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Сейчас должность "министра связи и массовых коммуникаций ЛНР" занимает Олег Фетисов.