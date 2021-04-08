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Україна оголосила в розшук "міністра ЛНР", який відповідає за пропаганду

Автор: Ігор Литвиненко

Правоохоронці України заочно повідомили про підозру "міністру зв'язку і масових комунікацій" так званої "ЛНР". Підозрюваний був оголошений в розшук.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний займається комунікацією зі ЗМІ для формування у місцевого населення ідеології Російської Федерації.

"Зараз він продовжує організовувати роботу "міністерства" шляхом участі у проведенні нарад у так званих "комітетах" і "колегіях", приймає одноосібні рішення, обов'язкові для виконання населенням тимчасово окупованої території Луганської області, а також виконує вказівки керівництва так званої "ЛНР", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Йому інкримінується вчинення дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

Зараз посаду "міністра зв'язку і масових комунікацій ЛНР" займає Олег Фетисов.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру колишнього "заступнику міністра палива та енергетики ДНР". Фігуранта оголосили в розшук.

Також повідомлялося, що українські правоохоронці оголосили підозра одному з ватажків бойовиків на Донбасі.

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