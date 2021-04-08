Україна оголосила в розшук "міністра ЛНР", який відповідає за пропаганду

За даними слідства, підозрюваний займається комунікацією зі ЗМІ для формування у місцевого населення ідеології Російської Федерації.

"Зараз він продовжує організовувати роботу "міністерства" шляхом участі у проведенні нарад у так званих "комітетах" і "колегіях", приймає одноосібні рішення, обов'язкові для виконання населенням тимчасово окупованої території Луганської області, а також виконує вказівки керівництва так званої "ЛНР", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Йому інкримінується вчинення дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

Зараз посаду "міністра зв'язку і масових комунікацій ЛНР" займає Олег Фетисов.