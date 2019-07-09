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Суд отпустил из-под стражи "экс-министра" здравоохранения Крыма Михальчевского

Новости » Общество    09.07.2019 - 21:49
Суд отпустил из-под стражи "экс-министра" здравоохранения Крыма Михальчевского
Фото: Петр Михальчевский (УНИАН)

Суд сменил меру пресечения Михальчевскому на домашний арест

Днепровский районный суд города Киева освободил из-под стражи бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене и сепаратизме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган в Facebook.

По ее словам, суд изменил Михальчевскому меру пресечения на домашний арест. 

"Только Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петру Михальчевский, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест", - сообщила Сарган.

Напомним, 8 января Херсонский городской суд избрал меру пресечения Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на один месяц. При этом на суде по делу Михальчевского 8 января прошлого года представители обвинения настаивали на его аресте на 60 суток.

2 февраля суд продлил арест "бывшему министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому на один месяц. Позже 18 февраля Днепровский райсуд Киева продлил его арест на 2 месяца

Как известно, в начале января сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве Михальчевского. 10 июня 2014 года Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию. Российский глава Крыма Сергей Аксенов тогда утверждал, что заставил Михальчевского подать в отставку, чтобы его не увольняли "по статье".

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