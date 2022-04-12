Україна оголосила російському публіцисту підозру у публічних закликах до геноциду
Правоохоронці повідомили російському публіцисту Армену Гаспаряну першу в Україні підозру у публічних закликах до геноциду українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Так, підозру повідомили російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів з такими закликами (ч. 2 ст. 442 КК України).
За даними слідства, підозрюваний, який є автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", у своєму творі системно просував твердження про неспроможність Української держави до подальшого існування, неповноцінність і другосортність української нації.
"Автор закликав владу РФ провести "денацифікацію" України, у тому числі - шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю. Підозрюваний вказав на необхідність початку "денацифікації", а по суті - геноциду українського народу з кордонів так званих "ДНР" та "ЛНР", просуваючись далі по всій території України", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що твердження з книги неодноразово використовувались вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України.
До того ж управління справами президента РФ закупило її для вивчення та використання посадовими особами.
Україна оголосила російському публіцисту підозру у публічних закликах до геноциду (t.me/pgo_gov_ua)
Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала дані окупантів, які вчиняли геноцид у Бородянці.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 48-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!