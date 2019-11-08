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Украина обсудила с Италией экономическое сотрудничество

Новости » Политика     08.11.2019 - 20:15
Украина обсудила с Италией экономическое сотрудничество
Фото: встреча МИД Украины и МИД Италии (facebook.com)

Важным элементом переговоров стал вопрос осужденного в Италии украинского нацгвардийца Виталия Маркива

Заместители министров Министерства иностранных дел (МИД) и заместители Министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано обсудили экономическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.

Сообщается, что участники встречи обсудили широкий круг двусторонних вопросов и отметили существенный потенциал углубления взаимовыгодного экономического сотрудничества двух стран.

"Важным элементом переговоров стал вопрос осужденного в Италии украинского нацгвардийца Виталия Маркива", - говорится в сообщении.

По словам заместителя Министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Украина делает все возможное, чтобы защитить своего соотечественника и обеспечить его возвращение домой.

Также украинская сторона проводит собственное расследование обстоятельств гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли и ожидает сотрудничество итальянской стороны в указанном вопросе.

Делегация Италии посетила Украину с целью участия в Киевском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни в столице.

Напомним, Украина и Италия заинтересованы в углублении сотрудничества на уровне парламентов. Так, состоялась встреча членов межпарламентской группы дружбы Украина-Италия с куратором аналогичной группы в парламенте Италии Уго Каппеллаччи и консулом Украины в регионе Сардиния Энтони Гранде.

Как сообщало РБК-Украина, Афганистан заинтересован в активизации межпарламентского диалога с Украиной. Речь идет об углублении сотрудничества на уровне соответствующих межпарламентских групп дружбы.

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