Україна обговорила з Італією щодо економічного співробітництва

Фото: зустріч МЗС України та МЗС Італії (facebook.com)

Важливим елементом перегорів стало питання засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа

Заступники міністрів Міністерства закордонних справ (МЗС) і заступники Міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Манліо Ді Стефано обговорили економічне співробітництво двох країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства в Facebook.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили широке коло двосторонніх питань та відзначили суттєвий потенціал поглиблення взаємовигідного економічного співробітництва двох країн.

"Важливим елементом перегорів стало питання засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа", - йдеться у повідомлені.

За словами заступника Міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко, Україна робить усе можливе, щоб захистити свого співвітчизника та забезпечити його повернення додому.

Також українська сторона здійснює власне розслідування обставин загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі і очікує на співпрацю італійської сторони у зазначеному питанні.

Делегація Італії відвідала Україну з метою участі у Київському міжнародному економічному форумі, який відбувається цими днями в столиці.

Нагадаємо, Україна та Італія зацікавлені у поглибленні співпраці на рівні парламентів. Так, відбулася зустріч членів міжпарламентської групи дружби Україна-Італія з куратором аналогічної групи в парламенті Італії Уго Каппеллаччі та консулом України в регіоні Сардинія Ентоні Гранде.

Як повідомляло РБК-Україна, Афганістан зацікавлений в активізації міжпарламентського діалогу з Україною. Йдеться про поглиблення співпраці на рівні відповідних міжпарламентських груп дружби.