Украина в ОБСЕ: Россия блокирует переговоры ТКГ на нескольких направлениях

Россия блокирует работу в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе сразу на нескольких направлениях. Более двух месяцев не обсуждаются политические аспекты и задачи.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет "Укринформ".

Глава миссии Украины при ОБСЕ отметил, что предложения украинской стороны, касающиеся, в частности, изменений в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, амнистии "просто игнорируются".

Цимбалюк также отметил, что Россия препятствует и пытается отложить имплементацию согласованных ранее договоренностей в рамках ТКГ. В частности, речь идет о договоренности по обновленном плану действий по разминированию в 19 согласованных районах, который имеет четкий гуманитарный характер, разведение сил и средств в 4 дополнительных районах, а также взаимный обмен списками идентифицированными военнопленными и другими задержанными.

"Мы рассматриваем разминирование и разведение войск и средств в ближайшее время как особенно важные приоритеты. Что касается обмена списками, то российская сторона уже много раз пропустила определенный на 10 июля дедлайн, заявляя, что она не желает выполнять свою часть договоренности, ссылаясь на сугубо политические, я бы сказал, политизированные, причины ", - сказал дипломат.

Ранее в МИД РФ заявили, что прогресс в выполнении минских соглашений вряд ли появится при нынешнем руководстве Украины.

В МИД Украины в ответ на это напомнили, что минские договоренности, подписанные РФ в 2014 году, подтверждают ее статус как стороны конфликта.