Минские договоренности подтверждают статус РФ как стороны конфликта на Донбассе, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии прогресса в исполнении минских соглашений. Кулеба напомнил, что минские договоренности, подписанные РФ в 2014 году, подтверждают ее статус как стороны конфликта.

Об этом глава украинского МИД написал в своем Facebook.

Он отметил, что в Москве пытаются в который раз запустить "заезженную пластинку", что России на Донбассе нет и что Украина не хочет выполнять Минские договоренности.

"Мне особенно обидно читать эти слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает как никогда много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что за время войны в Донбассе Россия:

нафаршировала ОРДЛО образцами российского вооружения, в частности новыми и экспериментальными, которые используют на украинской земле как на армейском полигоне; осуществляла артиллерийские обстрелы украинской территории с территории Российской Федерации и привлекала регулярные подразделений российской армии к военным действиям в Украине;

сбила пассажирский авиалайнер MH17 с российской установки "Бук";

ввела российский рубль, который охватил все сферы жизни на неподконтрольных территориях;

навязывает российские паспорта украинцам, проживающим в оккупации;

ввела российские образовательные программы, которые промывают мозги детям на Донбассе;

создала российское налоговое поле и много других вещей, которые с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения, насаждаются Москвой на временно оккупированных территориях Украинской Донбасса;

захватила в 2017 году промышленные предприятия и банально разграбила и вывезла промышленные мощности когда-то величественных индустриальных гигантов Донбасса;

вывела свой персонал из Общего центра контроля и координации, поставив под угрозу практическое обеспечение режима прекращения огня;

блокирует выполнение уже достигнутых в рамках ТКГ договоренностей относительно новых участков разминирования и разведения сил и средств, а также освобождения удерживаемых лиц;

создает системные препятствия для СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций, в частности МККК, для выполнения своих мандатов в зоне конфликта;

использует в процессе мирного урегулирования язык откровенных угроз и нескрываемого шантажа.￼

Ранее Лавров заявил, что прогресс в выполнении минских соглашений вряд ли появится при нынешнем руководстве Украины. А именно при президенте Владимиру Зеленскому.

РБК-Украина писало, что российская сторона на заседании ТКГ настаивает, что постановление о местных выборах не отвечает минскими соглашениями.