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Украина в ОБСЕ призвала присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

Автор: Артур Родивилов

Украина призвала страны-участницы ОБСЕ поддержать усилия в рамках платформы по деоккупации Крыма. В том числе Киев просит поддержать инициативу во время заседания Совета министров организации в декабре в Тиране.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает "Укринформ".

По его словам, инициатива направлена ​​на то, чтобы собрать под ее "зонтиком" все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, включая ОБСЕ, другие международные правительственные и неправительственные форумы.

Дипломат отметил, что пока ОБСЕ привлечена к урегулированию конфликта на Донбассе через деятельности СММ и в ТКГ, однако "этого нельзя сказать о Крыме, в доступе международных мониторинговых механизмов которому российская оккупационная власть продолжает отказывать".

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Отметим, платформа по деоккупации Крыма должна стать новой международной площадкой для обсуждения проблем оккупированного Россией полуострова. Эта платформа будет охватывать несколько уровней, самый высокий из них - лидеры государств.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил о готовности Европейского союза присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Украина также планирует пригласить Россию к платформе по деоккупации Крыма, но в МИД сомневаются, что Москва присоединится к этой инициативе.

Кроме того, в МИД Украины надеются, что к платформе по деоккупации Крыма присоединится Германия.

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