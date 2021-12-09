Украина в ОБСЕ предложила 10 шагов по Донбассу, включая "рождественское перемирие"

Как заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании постоянного совета ОБСЕ, на Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня и создают мирным жителям дополнительные проблемы, не пропуская их через линию разграничения.

Постпред Украины подчеркнул, что шанс улучшить ситуацию и поводом для этого могут стать предстоящие рождественские праздники. Цымбалюк добавил, что украинская сторона предложила ввести "рождественское прекращение огня" и призвала Россию разблокировать обмен удерживаемыми пленными, чтобы они могли вернуться домой до праздников.

По его словам нужно возобновить работу всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения и открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья. Кроме того, необходимо доработать план разминирования и утвердить дополнительные участки разведения сил.

Дипломат добавил, что на Донбассе должен быть обеспечен безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи, а Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ на всей территории Украины. Кроме того, нужно усилить мониторинговые возможности СММ.

"Эти шаги могут выйти из тупика и обеспечить столь необходимую прозрачность в военной деятельности. В связи с этим мы призываем Россию конструктивно приобщиться к обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавил он.

Цымбалюк призвал Россию вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе во всех существующих форматах, включая нормандский.