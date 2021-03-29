Украина обратилась в Венецианскую комиссию касательно Высшего совета правосудия

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков попросил Венецианскую комиссию о срочном выводе. Венецианскую комиссию просят оценить законопроекты касательно Высшего совета правосудия.
Об этом сообщила Венецианская комиссия на странице в Twitter.
Разумков попросил о срочном выводе по проекту изменений порядка избрания членов Высшего совета правосудия, а также о деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.
"От Украины поступил запрос главы Верховной рады о предоставлении срочного заключения касательно проекта изменений порядка избрания/назначения членов ВСП и о деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП", - заявили в комиссии.
Напомним, в марте страны G7 призвали Украину отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия до того, как будет изменена процедура. Однако съезд судей, несмотря на все рекомендации, все же выбрал четырех новых членов ВСП.
В феврале президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты об инспекторах Высшего совета правосудия. В парламенте были зарегистрированы проекты законов №№5067-5069.
Также РБК-Украина писало, что парламент хочет передать Высшему совету правосудия часть полномочий Высшей квалификационной комиссии судей. Рада хочет передать ВСП полномочия по отбору судей.