RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна звернулася в Венеційську комісію щодо Вищої ради правосуддя

Автор: Дмитро Левицький

Голова Верховної ради Дмитро Разумков попросив Венеційську комісію про терміновий висновок. Венеційську комісію просять оцінити законопроекти щодо Вищої ради правосуддя.

Про це повідомила Венеційська комісія на сторінці у Twitter.

Разумков попросив про терміновий висновок щодо проекту змін порядку обрання членів Вищої ради правосуддя, а також щодо діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

"Від України надійшов запит голови Верховної ради щодо надання термінового висновку щодо проєкту змін порядку обрання/призначення членів ВРП та щодо діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП", - заявили у комісії.

Нагадаємо, у березні країни G7 закликали Україну відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя до того, як буде змінено процедуру. Однак з'їзд суддів, попри всі рекомендації, все ж обрав чотирьох нових членів ВРП.

У лютому президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроекти про інспекторів Вищої ради правосуддя. У парламенті було зареєстровано проекти законів №№5067-5069.

Також РБК-Україна писало, що парламент хоче передати Вищій раді правосуддя частину повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Рада хоче передати ВРП повноваження щодо добору суддів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаВенецианская комиссияДмитро Разумков
Читайте також
У Раді відбудуться два позачергових засідання: Разумков підписав розпорядження
У вівторок Рада може розглянути до 18 питань, - Разумков
Прогноз погоди