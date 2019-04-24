Украина обратилась в Совбез ООН из-за выдачи российских паспортов в ОРДЛО

Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдачи российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко в Twitter.

Ельченко уверен, что такие решения России противоречат Минским договоренностям.

"По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям", - написал он.

Отметим, глава Министерства иностранных дел Павел Климкин отреагировал на такое решение Путина и заявил, что это вмешательство во внутренние дела Украины. Климкин призвал украинцев в ОРДЛО не воспринимать российские паспорта.

В частности, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что упрощенное российское гражданство жителям "ДНР" и "ЛНР" - повышает ставки и усложняет условия игры.

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".