Украина обратилась к МВФ с запросом о новой программе: на что пойдут средства

"В начале августа Украина обратилась в Международный валютный фонд с официальным запросом о начале новой программы кредитования. По нашему мнению, ее основными целями должны стать покрытие разрыва платежного баланса, обеспечение макроэкономической стабильности в стране и продолжение структурных реформ, в том числе нацеленных на получение Украиной статуса члена ЕС", - сказал он.

По его словам, сейчас продолжаются активные консультации между органами государственной власти в Украине и экспертами МВФ. "Мы также знаем, что внутри МВФ сейчас идут оживленные дискуссии относительно того, какой именно формат программы наиболее подходит для Украины", - добавил Николайчук.

Замглавы НБУ выразил надежду, что "в ближайшее время будут официальные сообщения относительно форматов поддержки со стороны МВФ".

Николайчук также опроверг распространенное мнение о том, что МВФ не может кредитовать страны в состоянии войны. "Поэтому это не является препятствием для запуска программы", - сказал он.