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Україна звернулася до Гааги через страти українських військових на Донбасі

Київ, Неділя 13 вересня 2020 15:30
Україна звернулася до Гааги через страти українських військових на Донбасі
Фото: Гюндуз Мамедов (uk.m.wikipedia.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Останнє повідомлення України в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі стосувалося позасудових страт українських військових в ході боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Також у ньому була інформація про залучення Росією до конфлікту підконтрольних незаконних збройних формувань.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Найближчим часом в МКС буде передано ще один пакет доказів вчинення російськими військовими військових злочинів.

"Зокрема, нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей по "зеленому коридору" для відходу українських сил під Іловайськ", - повідомив Мамедов.

Всього з початку російської агресії Україна направила до МКС 15 повідомлень: 7 з них стосувалися Донбасу, 8 - Криму. За словами Мамедова, зараз прокурори МКС поки вивчають ситуацію по Україні.

Нагадаємо, в кінці липня Україна направила до МКС матеріали про порушення в аннексированном Криму.

Також РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора залучив у кримінальної відповідальності 110 осіб у справі про Іловайську трагедію.

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