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Украина обратилась к ЕС с требованием запретить импорт энергоносителей из России

Фото: Украина обратилась к ЕС с требованием запретить импорт энергоносителей из России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина официально обратилась в секретариат Энергетического сообщества, Европейского Союза и стран-участниц Договора об энерготоваристве. Предлагает ввести эмбарго на покупку, импорт, передачу и транспортировку энергетических товаров России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советницы министерства энергетики Елены Зеркаль.

Соответствующая инициатива позволит перевести дискуссию по энергетическому эмбарго из обещаний к принятию формального решения.

Украинская сторона, со своей стороны, предлагает срочно ввести эмбарго на энергоносители страны-оккупанта, которые можно легко заменить. Также должны быть запрещены все поставки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Предлагается и объявить эмбарго на российскую трубопроводную нефть. Она же должна вступить в силу уже через 6-9 месяцев, когда страны завершат перенастройку рынков.

Также Украина планирует ввести финансовые ограничения на расчеты по поставкам газа из страны-оккупанта и ввести специальные счета для накопления средств от продажи трубопроводного газа. Платежи должны храниться на депозитном счете в ЕС и будут освобождены в обмен на выполнение Россией определенных условий безопасности.

Фото: Украина обратилась к ЕС с требованием запретить импорт энергоносителей из России (facebook.com/lana.zerkal)

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