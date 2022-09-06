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Украина обновила рекорд в рейтинге волейбольных сборных после прогресса на ЧМ-2022

Фото: Сборная Украины перед матчем против Нидерландов (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация волейбола (ФИВБ) обновила классификацию национальных команд. Сборная Украины поднялась в топ-15 лучших на планете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Сине-желтые" обновили лучший результат в рейтинге в своей истории. Украинцы в данный момент занимают 15-е место среди всех сборных мира.

В активе сборной Украины 190 очков. Лидером классификации осталась Польша (395 пунктов), а в тройку лучших также попали Франция (376) и Россия (352). Сборная Нидерландов, которую украинские волейболисты обыграли в 1/8 финала Мундиаля, опустилась на 13-ю позицию.

Рейтинг ФИВБ, в отличие от классификации футбольных сборных, обновляется каждый день. Со старта ЧМ-2022 в Польше и Словении сборная Украины поднялась в топ-20, а новый успех пришел после первого в истории выхода в четвертьфинал планетарного форума.

Для "сине-желтых" этот результат стал новым ориентиром отечественного волейбола. В рамках 1/4 финала украинцы встретятся с хозяевами – сборной Словении. Матч состоится 7 сентября в Любляне.

К слову, волейбольная сборная Украины выбила Нидерланды и сыграет в четвертьфинале ЧМ-2022.

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