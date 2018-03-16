Украина в январе увеличила импорт на 31,4%, а экспорт - на 23,5%, - Госстат

В январе 2018 года экспорт товаров увеличился на 23,5%, а импорт - на 31,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

В частности, согласно данным, внешнеторговые операции проводились со 191 страной мира.

"В январе 2018 года экспорт товаров составил 3724,2 млн долларов, импорт — 4008,3 млн долларов. По сравнению с январем 2017 года экспорт увеличился на 23,5% (на 709,7 млн долларов), импорт — на 31,4% (на 958,5 млн долларов)", - сообщает Госстат.

Также отмечается, что отрицательное сальдо составило 284,1 млн долларов (в январе 2017 года было также отрицательным - 35,3 млн долларов). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 (в январе 2017 года - 0,99). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 191 страны мира.

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины одобрил расширение сфер поддержки украинского экспорта в законе об Экспортно-кредитном агентстве (ЭКА).

В частности, правительство поддержало проект об изменениях в законы относительно обеспечения работы Экспортно-кредитного агентства. Документ предусматривает создание условий для защиты украинских экспортеров от рисков неплатежей и финансовых потерь, повышение конкурентоспособности украинских производителей на мировых рынках.