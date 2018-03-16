Україна в січні збільшила імпорт на 31,4%, а експорт - на 23,5%, - Держстат

У січні 2018 року експорт товарів збільшився на 23,5%, а імпорт - на 31,4% порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Зокрема, згідно з даними, зовнішньоторговельні операції проводилися з 191 країною світу.

"У січні 2018 року експорт товарів склав 3724,2 млн доларів, імпорт — 4008,3 млн доларів. Порівняно з січнем 2017 року експорт збільшився на 23,5% (на 709,7 млн доларів), імпорт — на 31,4% (на 958,5 млн доларів)", - повідомляє Держстат.

Також зазначається, що негативне сальдо склало 284,1 млн доларів (у січні 2017 року також було від'ємним - 35,3 млн доларів). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,93 (у січні 2017 року - 0,99). Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 191 країни світу.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України схвалив розширення сфер підтримки українського експорту в законі про Експортно-кредитне агентство (ЕКА).

Зокрема, уряд підтримав проект про зміни до законів щодо забезпечення роботи Експортно-кредитного агентства. Документ передбачає створення умов для захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках.