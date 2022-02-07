Украина за январь потеряла более 1,6 млрд долларов резервов

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение января 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 197,7 млн долларов и продал 1 511,2 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 313,5 млн долларов. Таким образом, НБУ за месяц продал из резервов максимальный объем валюты с марта 2020 года.

Отметим, в январе Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2022 года на 1,0 млрд долларов до 29,2 млрд долларов.