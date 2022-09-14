Украина нуждается в разблокировании портов для экспорта продукции, - ФРТУ

По его словам, Украина имеет мощности для передачи 3,4 тыс. вагонов в сутки, но фактически передается 1,8-1,9 тыс. вагонов. Передача еще 1,5 тыс. вагонов в сутки - дополнительные 3 млн тонн экспорта Украины на сумму минимум в 500 млн долларов США в месяц. И это вопрос не только разной ширины железнодорожной колеи в Украине и ЕС: много можно достичь путем административных и организационных мер, например - упрощение процедур фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Гендиректор ФРТУ отметил: открытие украинских портов для экспорта зерновых стало позитивным явлением, однако необходимо открывать украинские порты для экспорта всех грузов, не только сельскохозяйственных. В то же время, разблокирование морских портов позволит УЗ нарастить объемы перевозок.

Напомним, ранее железорудные комбинаты Украины также обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оказать содействие в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции.

Как сказано в их открытом письме, восстановление экспорта принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов, а также страна будет получать более 600 миллионов долларов валютной выручки ежемесячно.