Україна потребує розблокування портів для експорту продукції, - ФРТУ

За його словами, Україна має потужності для передачі 3,4 тис. вагонів на добу, але фактично передається 1,8-1,9 тис. вагонів. Передача ще 1,5 тис. вагонів на добу - додаткові 3 млн тон експорту України на суму щонайменше в 500 млн доларів США на місяць. І це питання не лише різної ширини залізничної колії в Україні та ЄС: багато можна досягти шляхом адміністративних та організаційних заходів, наприклад - спрощення процедур фітосанітарного та ветеринарного контролю.

Гендиректор ФРТУ зауважив: відкриття українських портів для експорту зернових стало позитивним зрушенням, однак необхідно відкривати українські порти для експорту усіх вантажів, не лише сільськогосподарських. Водночас, розблокування морських портів дозволить УЗ наростити обсяги перевезень.

Нагадаємо, раніше залізорудні комбінати України також звернулися до президента Володимира Зеленського з закликом посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції.

Як сказано в їхньому відкритому листі, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів, а також країна отримуватиме понад 600 мільйонів доларів валютної виручки щомісяця.