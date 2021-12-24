Украина – не Норвегия. Или что не так с идеей об "экономическом паспорте" украинца

13-ю статью Конституции, где, среди прочего, говорится, что недра принадлежат народу Украины, в команде президента переосмыслили, решив ее "монетизировать". Владимир Зеленский в начале декабря внес в Раду проект закона "об экономическом паспорте" – индивидуальном накопительном счете граждан, на который будут зачислять рентные платежи бизнеса.

Но свою долю "народного богатства" получат не все. Идея – в создании с 23-го года Фонда будущих поколений. Из него рожденные после 1 января 19-го украинцы, как ожидается, получат деньги на покупку недвижимости, оплату учебы или медицинских услуг. На капитал в первых двух случаях они смогут претендовать с совершеннолетия, на лечение – и в более раннем возрасте.

И хотя планы ввести "экономический паспорт" Зеленский анонсировал еще в своей предвыборной программе в начале 19го, сейчас эта инициатива нарвалась на критику, как среди политиков, так и в экспертной среде. Первые упрекают президента в излишнем популизме и попытках удержать стремительно падающий рейтинг, причем как личный, так и его политической силы.

Вторые же, отбросив политические моменты, видят реальные риски для госказны. Кроме того, есть сомнения, что чиновники в течение десятилетий смогут сохранять покупательную способность накоплений, оградив их от инфляции и обесценивания гривны.

23 тысячи долларов "на руки"

Как это будет работать? Если закон примут, в Фонд уже с 2023 года начнут перечислять из госбюджета ренту, собранную с добытчиков газа и нефти (95% от всех платежей), а также руды и других ископаемых (70%). Первые годы процент будет ниже – стартовать хотят с 47,5% по ренте с нефти и газа, 35% – полезных ископаемых, 50% – ренты за пользование недрами в пределах континентального шельфа.

План такой: деньги с ренты поступят в спецфонд госбюджета, оттуда – на счета в Фонд будущих поколений. Ежегодный платеж на одного человека привязан к размеру двух минимальных зарплат (сейчас платеж составил бы 13 тысяч гривен). В 23-м взносы на "паспорта" запланированы на сумму около 22 млрд гривен, сказано в пояснении к проекту.

Первые выплаты намечены на 37-й год, к тому времени активы Фонда будут в пределах 1,8 трлн гривен (за счет взносов и инвестиционного дохода), ожидают авторы проекта. А один владелец "экономического паспорта" должен будет получить около 626 тысяч гривен – по нынешнему курсу это немногим более 23 тысяч долларов. Всего же в первый год распределят 191 млрд гривен для более 300 тысяч украинцев, достигших совершеннолетия.

Не по карману банкет

Может ли Украина позволить себе подобный проект? Логика вполне понятна – улучшить уровень жизни молодых людей, дав им стартовый капитал в начале взрослой жизни. Тем более в мире есть подобные госпрограммы. К примеру, в Норвегии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, сказано в пояснительной записке к проекту президента.

Только, в отличие от этих стран, у Украины нет избытка полезных ископаемых – нефти, газа и т.д. Нет у нас и профицитного госбюджета, например, как в случае с Норвегией, входящей в топ–15 стран крупнейших добытчиком нефти. Кроме того, в отличие от тех же Саудовской Аравии или Кувейта, нефть и газ в Украине в дефиците, мы их не экспортируем, а наоборот – импортируем.

Тогда как рентная плата, которая должная стать источником для госфонда, закладывается во внутренние цены нефти и газа, в т.ч. и в тарифы ЖКХ. И потому фактически не государство будет давать деньги в Фонд, а по факту сами граждане, в том числе и через оплату "коммуналки". Грубо говоря, родители заплатят взносы за детей.

Здесь вполне возможна классическая анекдотичная история, когда возьмут не с прибыли, а с убытков. Рентная плата, поступая в госбюджет, расходуется по многим статьям. К примеру, рента при добыче газа традиционно была источником для выплат жилищных субсидий. Теперь же недобор придется восполнять займами, увеличивая госдолг. Не говоря уже о том, что часть ресурса с ренты сейчас получают местные бюджеты, для которых правительству также придется искать компенсаторы.

Почти наверняка весь ресурс Фонда направят на выкуп гособлигаций. Так правительство хочет сделать и с накопительной пенсией, о чем ранее писало РБК-Украина. И вместо того, чтобы использовать ренту на общегосударственные расходы, власти будут вынуждены платить проценты по ОВГЗ, фактически одалживая самим себе.

По плану, изложенном в проекте закона, сумма накоплений будет расти как снежный ком, а, следовательно, вместе с ней – и необходимость наращивания долга. Что, в конечном счете, может серьезно разбалансировать систему госфинансов. Состояние фондового рынка в Украине пока не позволяет рассчитывать на другие инструменты инвестирования. Да и едва ли власти захотят делиться этим ресурсом, скорее, наоборот – постараются сохранить его ближе к казне.

Здесь же кроется и другая проблема: хотя ставки по госбумагам сейчас выше депозитов, на длительном временном отрезке и они могут не перекрыть скачки инфляции. А потому тут не поможет даже прописанная в проекте закона гарантия государства выплатить не меньше, чем было внесено за годы накоплений. Из-за чего почти 23 тысячи долларов по сегодняшним расчетам могут оказаться куда более скромным капиталом в 37-м году.

Повод сомневаться в сохранности средств дает нестабильная макроэкономическая ситуация в Украине за последние почти два десятилетия. К примеру, за 18 лет индекс потребительских цен вырос почти на 700% (!), а гривна девальвировала в разы. Для понимания: в начале 2003 года один доллар стоил 5,33 гривен. С тех пор двузначная инфляция по году была 10 раз (дважды более 20% и один раз свыше 43%), а дефляция (когда цены падают) – лишь в 2012 году.

Еще один риск – ручное управление и политическое вмешательство. Кабинет министров создаст Фонд поколений, его деньги будут на счетах в госбанке, а распоряжаться ими будет компания по управлению активами. Ее выберет Совет Фонда, отобранный в свою очередь конкурсной комиссией, которую сформирует Кабмин. По сути, деньгами Фонда будет управлять Кабинет министров.

И нет гарантий, что при смене власти, очередном экономическом кризисе или по какой-то другой причине чиновники не запустят руки в этот ресурс, использовав его не по назначению. Поводов для этого может быть масса – от финансирования очередных госпроектов до латания дыр в Пенсионном фонде и т.д.

Раздел на "до" и "после"

Последний, но не менее важный риск – разделение тех, кто может претендовать на деньги и тех, кто в рамках этого проекта закона не имеет права на накопления. Грубо говоря, аргумент звучит так: чем дети, родившиеся до января 19го, отличаются от тех, кто родился после? И почему государство решает делать накопления одним, по сути, за счет других, которые, согласно все той же статьи 13 Конституции, имеют такие же права на недра страны.

К слову, в Раде уже есть альтернативные взгляды на эту историю. А потому не исключено, что при доработке проекта его содержание изменится. Пока же в ответ на критику во власти упрощенно сводят объяснения к тому, что "с чего-то надо начинать" и "олигархи наконец-то поделятся с народом". "Олигархи станут инвесторами в будущее наших детей", – сказал Владимир Зеленский, анонсируя свой проект в парламенте.

И олигархи здесь неспроста. Эта явно популярная в широких массах идея с накоплениями для будущих поколений помогает власти отбиваться от нападок крупного бизнеса, попавшего под пересмотр ставок и условий оплаты ренты при добычи железной руды. Новые правила предусмотрены уже принятым законом с правками в Налоговый кодекс (т.н. "ресурсный" проект №5600). Хотя тут же явно "проигнорировали" добытчиков марганцевой руды, оставив им прежние условия налогообложения.

Глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев в интервью "Интерфаксу" объяснил это техническими моментами и "сбитыми правками" при голосовании проекта №5600. В будущем, заверил депутат, добыча марганцевой руды будет облагаться по такому же принципу, как и железная. Впрочем, учитывая, что этот бизнес интересен структурам, связанным с Игорем Коломойским (речь о Марганецком и Покровском ГОКах), есть мнение, что случайность при итоговом голосовании была вовсе не случайностью.

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Расплачиваться (буквально) за эту идею в 37-м году начнут другие политики и другое правительство. Но уже сейчас власти нужно придумать, чем закрыть бюджетные дыры из-за "вымывания" из казны рентных поступлений. И как это все объяснить западным кредиторам, следящим за соблюдением бюджетного дефицита.

Форсируя историю с "экономическим паспортом", не в самое сильное время для экономики, власти вместо политических дивидендов могут получить мину замедленного действия для системы госфинансов.

Горячие головы даже могут назвать это финансовой пирамидой, на вершине которой окажется огромный госдолг, требующий все новых и новых займов для погашения и обслуживания старых. Что хуже – там могут оказаться обманутые государством молодые украинцы, если на тот момент правительство не сможет выполнить данное другими политиками обещание в конце 21-го года.