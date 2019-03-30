Сьогодні вночі Україна перейде на літній час

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Годинники необхідно перевести о 3:00

У ніч на 31 березня перед виборами президента Україна перейде на літній час. Так, о 3:00 за київським часом стрілки годинника переведуть на одну годину вперед, повідомляє РБК-Україна.

Слід зазначити, що переведення годинників регламентується урядовою постановою "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

Так, переведення годинників в Україні відбувається двічі: восени - на "зимовий" час і навесні - на "літній" час. Згідно з постановою Кабміну, навесні переводять стрілки годинника на годину пізніше, а восени - на годину раніше.

Нагадаємо, в січні 2012 року Міністерство охорони здоров'я України позитивно оцінило законопроект, що розроблявся Кабінетом міністрів України, про скасування переходу на літній час.

У Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, підкреслювали, що перехід на літній час не потрібний, тому що він порушує біологічний ритм людини.

Як писало РБК-Україна, в серпні 2018 року президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер анонсував розгляд питання про скасування переходу на зимовий і літній час на засіданні комісії.

26 березня 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Але голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників.

Додамо також, в липні 2018 року в Європейському союзі почалося онлайн-голосування, щоб припинити переводити стрілки годинника на зимовий і літній час. Повідомлялося, що після прийняття остаточного рішення стрілки більше не переводитимуть. ЗМІ тоді підкреслювали, що бажаючих проголосувати виявилося так багато, що сайт не витримав, і його довелося тимчасово відключити.