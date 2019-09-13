Украина никогда не соглашалась на формулу Штайнмайера, - советник Порошенко

Советник Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что Украина не соглашалась на формулу Штайнмайера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников разъясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано", Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовывать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки", - написал он.