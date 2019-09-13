Україна ніколи не погоджувалась на формулу Штайнмаєра, - радник Порошенка

Радник Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна не погоджувалась на формулу Штайнмайєра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Як екс-учасник нормандських переговорів на рівні дипрадників роз'яснюю: за принципом "нічого не погоджено, поки все не погоджено", Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди ВРУ. РФ розставляє пастки", - написав він.