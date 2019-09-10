Украина - Нигерия: прогноз букмекеров

Фото: тренировка игроков сборной Украины перед матчем с Нигерией (ffu.ua)

Специалисты считают фаворитами подопечных Шевченко

Национальная сборная Украины примет команду Нигерии в рамках товарищеского матча. Трансляция начнется в 21:30, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

10 сентября 21:30

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Букмекерские компании считают сборную Украины фаворитом противостояния. Так, на победу подопечных Андрея Шевченко специалисты оценили в 1, 66, а на успех сборной Нигерии можно поставить с коэффициентом 5,25. На ничью дают 3,60.

Отметим, что ранее сборные Украины и Нигерии не сталкивались между собой.

На товарищеский поединок подопечные Андрея Шевченко выйдут в резервной форме белого цвета. Это первое использование такого комплекта в поединках, который был представлен еще в сентябре прошлого года.

Напомним, вместо Нигерии сборная Украины должна была сыграть против Египта.

В последнем матче отбора Евро-2020 сборная Украины обыграла национальную команду Литвы (3:0) и укрепила свое лидерство в группе В. Нигерия свой последний поединок провела 17 июля: в матче за третье место на Кубке африканских наций сборная победила Тунис со счетом 1:0.