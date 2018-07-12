Сегодня состоялось 4-е заседание украинско-нидерландской рабочей группы по вопросам сельского хозяйства

Украина и Нидерланды подписали совместное заявление о двустороннем сотрудничестве в АПК. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сегодня, 12 июля, состоялось четвертое заседание украинско-нидерландской рабочей группы по вопросам сельского хозяйства. Во время заседания стороны подвели итоги реализации совместного плана действий между Украиной и Королевством Нидерланды в аграрной отрасли на 2017-2018 годы, который был подписан 24 апреля 2017 года в г. Гаага.

После этого представители стран подписали двусторонний план действий по углублению сотрудничества в секторе по приоритетным направлениям.

"Я очень благодарна нашим нидерландским коллегам за активное и результативное сотрудничество в АПК. Речь идет не только о развитии двусторонней торговли аграрными и пищевыми продуктами. Отмечу, что Нидерланды сегодня занимают 4 место среди ТОП-10 стран, в которые больше всего экспортируется нашей продукции", - сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева в начале заседания.

Она подчеркнула, что проекты двустороннего сотрудничества с Нидерландами являются практически ориентированными, осуществляются в различных регионах Украины и получают положительный отклик у украинских аграрных производителей.

В министерстве отмечают, что за январь-май 2018 года экспорт украинских аграрных товаров в Королевство Нидерланды составил 449,9 млн долларов.

Напомним, в июне в Минэкономразвития сообщили, что Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды инвестировали в Украину почти 6,3 млрд долларов.