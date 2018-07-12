Сьогодні відбулось 4-те засідання українсько-нідерландської робочої групи з питань сільського господарства

Україна та Нідерланди підписали спільну заяву щодо двосторонньої співпраці в АПК. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Сьогодні, 12 липня, відбулось четверте засідання українсько-нідерландської робочої групи з питань сільського господарства. Під час засідання сторони підбили підсумки реалізації спільного плану дій між Україною та Королівством Нідерланди в аграрній галузі на 2017-2018 роки, який був підписаний 24 квітня 2017 року в м. Гаага.

Після цього представники країн підписали двосторонній план дій щодо поглиблення співробітництва в секторі за пріоритетними напрямами.

"Я дуже вдячна нашим нідерландським колегам за активну та результативну співпрацю в АПК. Йдеться не тільки про розвиток двосторонньої торгівлі аграрними та харчовими продуктами. Зазначу, що Нідерланди сьогодні посідають 4 місце серед ТОП-10 країн, до яких більше всього експортується нашої продукції", - повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева на початку засідання.

Вона наголосила, що проекти двосторонньої співпраці з Нідерландами є практично орієнтованими, здійснюються в різних регіонах України і отримують позитивний відгук в українських аграрних виробників.

У міністерстві зазначають, що за січень-травень 2018 року експорт українських аграрних товарів до Королівства Нідерланди становив 449,9 млн доларів.

Нагадаємо, у червні у Мінекономрозвитку повідомили, що Нідерланди є другим найбільшим іноземним інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2018 року Нідерланди інвестували в Україну майже 6,3 млрд доларів.