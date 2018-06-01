Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в Украине, - МЭРТ

По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды инвестировали в Украину почти 6,3 млрд долларов

Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в Украине. Об этом заявил первый вице-премьер Степан Кубив, сообщает Минэкономразвития в своем Twitter.

"Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды инвестировали в Украину почти 6,3 млрд долларов из них 344,5 млн долларов в 2017 году", - говорится в сообщении.

Нідерланди є другим найбільшим іноземним інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2018 року Нідерланди інвестували в Україну майже $6,3 млрд з них $344,5 млн у 2017 році. #Кубів pic.twitter.com/XqrGzOhZPn — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) June 1, 2018

Напомним, что ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан на выступлении в академии Министерства иностранных дел Украины заявил, что Соединенные Штаты Америки инвестировали в успех Украины более 2 млрд долларов.