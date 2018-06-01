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Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в Украине, - МЭРТ

НовостиФинансы    01.06.2018 - 16:47
Фото: Степан Кубив (twitter.com/mineconomdev)
Фото: Степан Кубив (twitter.com/mineconomdev)

По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды инвестировали в Украину почти 6,3 млрд долларов

Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в Украине. Об этом заявил первый вице-премьер Степан Кубив, сообщает Минэкономразвития в своем Twitter.

"Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды инвестировали в Украину почти 6,3 млрд долларов из них 344,5 млн долларов в 2017 году", - говорится в сообщении.

 

Напомним, что ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан на выступлении в академии Министерства иностранных дел Украины заявил, что Соединенные Штаты Америки инвестировали в успех Украины более 2 млрд долларов.

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Теги публикации: Нидерланды, инвесторы, Министерство экономического развития и торговли  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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