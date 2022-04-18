Украина за неделю договорилась о 500 млн долларов международной помощи, - Шмыгаль

Украина на прошлой неделе договорилась о получении помощи на 500 млн долларов. Канада предоставит 500 млн долларов, Япония-100 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"На прошлой неделе договорились о получении 500 млн долларов от международных партнеров. 400 млн долларов от Канады и 100 млн долларов от Японии", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что страна запросила у стран Большой семерки G7 финансовую поддержку в размере 50 млрд долларов. Это должно помочь покрыть связанный с войной дефицит госбюджета в течение следующих шести месяцев.