Україна за тиждень домовилася про 500 млн доларів міжнародної допомоги, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Минулого тижня домовилися про отримання 500 млн доларів від міжнародних партнерів. 400 млн доларів від Канади та 100 млн доларів від Японії", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що країна запросила у країн Великої сімки G7 фінансову підтримку в розмірі 50 млрд доларів. Це має допомогти покрити пов'язаний з війною дефіцит держбюджету протягом наступних шести місяців.