Украина назвала планы в отношении ОРДЛО и Крыма: никаких военных действий против населения

Секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил планы в отношении ОРДЛО и Крыма. По его словам, никаких военных действий против населения не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг секретаря СНБО.
Он озвучил задачу украинской власти - "мирным путем вернуть территории, которые сегодня оккупированные РФ".
"Мы не можем вести военные действия против части нашего населения. То, что касается всех процессов, мы приветствуем это, чтобы дипломатическим путем решились все вопросы", - заявил он.
Напомним, РФ неоднократно пыталась обвинить Украину в "силовом возвращении оккупированных территорий". Впрочем, ВСУ сообщают, что боевики обстреливают позиции, обвиняя в этом украинскую сторону.
Отметим, Минобороны озвучило сценарий агрессии России против Украины.