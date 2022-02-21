Україна назвала плани щодо ОРДЛО та Криму: ніяких військових дій проти населення

Секретар РНБО Олексій Данілов озвучив плани щодо ОРДЛО та Криму. За його словами, ніяких військових дій проти населення не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг секретаря РНБО.
Він озвучив завдання української влади - "мирним шляхом повернути території, які є на сьогодні окуповані РФ".
"Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Те, що стосується всіх процесів, ми вітаємо це, щоб дипломатичним шляхом вирішилися всі питання", - заявив він.
Нагадаємо, РФ неодноразово намагалась звинуватити Україну в "силовому поверненні окупованих територій". Втім, ЗСУ повідомляють, що бойовики обстрілюють позиції, звинувачуючи в цьому українську сторону.
Зазначимо, Міноборони озвучило сценарій агресії Росії проти України.