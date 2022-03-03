Украина национализирует российские активы. Комитет Рады поддержал законопроект

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития поддержал законопроект о национализации российских активов и имущества на территории Украины. Документ должны вынести на голосование парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook члена комитета, нардепа от "Слуги народа" Роксоланы Пидласой.
"Вчера в 22:30 у нас было заседание комитета Верховной рады по вопросам экономического развития. На повестке дня - один вопрос. Национализация имущества и денежных средств юридических лиц РФ… Единогласно", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты создали в Telegram фейковую страницу Верховной рады Украины.
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