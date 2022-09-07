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Украина национализировала миллионные активы "Роснефти". Ими руководили "ставленники" ОПЗЖ

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Украина, Среда 07 сентября 2022 13:14
Украина национализировала миллионные активы "Роснефти". Ими руководили "ставленники" ОПЗЖ Фото: в Украине арестовали активы "Роснефти" на 23 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Активы энергетической компании из структуры "Роснефти" передали в госсобственность. Предприятием руководили "ставленники" ОПЗЖ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Компания из финансовой группы "Роснефти" занималась поставкой электроэнергии и финансировала войну против Украины.

По данным следствия, именно через эту компанию в 2013 году была заблокирована работа Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Это призвало к дефициту топлива и расшатыванию внутриполитической ситуации в стране. Также управленцы из ОПЗЖ получали от "Роснефти" средства на ведение нефтеперерабатывающего бизнеса в Украине в интересах России.

По данным фактам было открыто уголовное производство по нескольким статьям УКУ. В мае СБУ заблокировала работу энергокомпании, а суд арестовал активы стоимостью 23 млн гривен.

Теперь активы передали в управление АРМА, чтобы в дальнейшем направить их на оборону Украины.

Напомним, ранее в управление АРМА передали активы компании, которая принадлежит российскому олигарху из окружения Владимира Путина.

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