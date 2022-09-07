Украина национализировала миллионные активы "Роснефти". Ими руководили "ставленники" ОПЗЖ
Активы энергетической компании из структуры "Роснефти" передали в госсобственность. Предприятием руководили "ставленники" ОПЗЖ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Компания из финансовой группы "Роснефти" занималась поставкой электроэнергии и финансировала войну против Украины.
По данным следствия, именно через эту компанию в 2013 году была заблокирована работа Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Это призвало к дефициту топлива и расшатыванию внутриполитической ситуации в стране. Также управленцы из ОПЗЖ получали от "Роснефти" средства на ведение нефтеперерабатывающего бизнеса в Украине в интересах России.
По данным фактам было открыто уголовное производство по нескольким статьям УКУ. В мае СБУ заблокировала работу энергокомпании, а суд арестовал активы стоимостью 23 млн гривен.
Теперь активы передали в управление АРМА, чтобы в дальнейшем направить их на оборону Украины.
Напомним, ранее в управление АРМА передали активы компании, которая принадлежит российскому олигарху из окружения Владимира Путина.
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