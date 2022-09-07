Україна націоналізувала мільйонні активи "Роснєфті". Ними керували "ставленики" ОПЗЖ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Компанія з фінансової групи "Роснєфті" займалася постачанням електроенергії та фінансувала війну проти України.

За даними слідства, саме через цю компанію у 2013 році було заблоковано роботу Лисичанського нафтопереробного заводу. Це призвало до дефіциту пального та розхитування внутрішньополітичної ситуації в країні. Також управлінці з ОПЗЖ отримували від "Роснєфті" кошти на ведення нафтопереробного бізнесу в Україні в інтересах Росії.

За даними фактами було відкрите кримінальне провадження за декількома статтями ККУ. У травні СБУ заблокувала роботу енергокомпанії, а суд арештував активи вартістю 23 млн гривень.

Тепер активи передали в управління АРМА, щоб в подальшому спрямувати їх на оборону України.