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Україна націоналізувала мільйонні активи "Роснєфті". Ними керували "ставленики" ОПЗЖ

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Україна, Середа 07 вересня 2022 13:14
Україна націоналізувала мільйонні активи "Роснєфті". Ними керували "ставленики" ОПЗЖ Фото: в Україні арештували активи "Роснєфті" на 23 млн гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Активи енергетичної компанії зі структури "Роснєфті" передали у держвласність. Підприємством керували "ставленики" ОПЗЖ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Компанія з фінансової групи "Роснєфті" займалася постачанням електроенергії та фінансувала війну проти України.

За даними слідства, саме через цю компанію у 2013 році було заблоковано роботу Лисичанського нафтопереробного заводу. Це призвало до дефіциту пального та розхитування внутрішньополітичної ситуації в країні. Також управлінці з ОПЗЖ отримували від "Роснєфті" кошти на ведення нафтопереробного бізнесу в Україні в інтересах Росії.

За даними фактами було відкрите кримінальне провадження за декількома статтями ККУ. У травні СБУ заблокувала роботу енергокомпанії, а суд арештував активи вартістю 23 млн гривень.

Тепер активи передали в управління АРМА, щоб в подальшому спрямувати їх на оборону України.

Нагадаємо, раніше в управління АРМА передали активи компанії, яка належить російському олігарху з оточення Володимира Путіна.

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