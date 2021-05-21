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Украина и НАТО начали консультации для согласования дальнейших совместных шагов, - Шмыгаль

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и НАТО начали консультации для согласования дальнейших совместных шагов по евроатлантической интеграции. Диалог между Украиной и НАТО продолжается на уровне правительства, органов государственной власти и на уровне экспертов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

"Целенаправленный и планомерный переход сектора безопасности и обороны Украины, ее Вооруженных сил на стандарты НАТО, является одним из первоочередных приоритетов правительства", - подчеркнул премьер.

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский утвердил программу Украина-НАТО на 2021 год и поручил Кабмину подготовить мероприятия по ее выполнению.

Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял, что Украина является лидером по выполнению задач для вступления в НАТО. По его словам, главное для вступления в Альянс - научиться планировать совместные с НАТО операции.

В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина пока не слышала положительной реакции на стремление к вступлению в НАТО.

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