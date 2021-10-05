Украина и НАТО могут восстановить баланс безопасности в Черном море, - Кулеба

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Варшавском форуме по безопасности.

"Российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины, но и всю ситуацию с безопасностью в Черном море, нанесла удар по международному правопорядку. Сейчас нужно большее присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности", - заявил он.

Министр добавил, что Украина уделяет приоритетное внимание восстановлению, укреплению и перевооружению Военно-морских сил.

"Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ. Восстановление баланса безопасности в Черном море необходимо также и для защиты торговли", - подчеркнул Кулеба.

Он также отверг принцип "не раздражать Россию", когда речь идет о политике НАТО в Черном море. По его словам, Россию раздражает сам факт существования Альянса.

"Россия будет воспринимать любые действия как провокацию. Вопрос только делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас ", - добавил Кулеба.